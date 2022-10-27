Лотито: «Мы не собираемся продавать Милинковича-Савича, мы предложим ему новый контракт»

Генеральный директор римского «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Сергея Милинковича-Савича, у которого заканчивается контракт летом 2024 года.

«Мы не собираемся продавать Милинковича-Савича, это не входит в наши планы. Наоборот, мы предложим ему новый долгосрочный контракт. Сергей стоит 120 миллионов евро. С каждым месяцем цена может только расти», – цитирует Лотито журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич отметился уже тремя голами и семью результативными передачами в итальянской Серии А. Игрок этим летом мог покинуть «Лацио», но руководство запросило слишком большую сумму.