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Чемпионат Италии. Серия А

Журналист: «Кварацхелия - бриллиант из РПЛ»

27 Октября 2022 • 11:49 Комментировать

Итальянский журналист Массимилиано Мартини, который сотрудничает с изданием Corriere dello Sport, высказался о выступлениях грузинского полузащитника Хвича Кварацхелии за «Наполи».

«Кварацхелия - главное открытие сезона Серии А. Это бриллиант из РПЛ. Уверен, с ним «Наполи» может выиграть скудетто», - передает слова журналиста издание Sport24.

Хвича присоединился к неаполитанскому коллективу минувшим летом, заключив долгосрочное трудовое соглашение. В текущем сезоне 21-летний полузащитник отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами в 15 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Массимилиано Мартини
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