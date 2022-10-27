Журналист: «Кварацхелия - бриллиант из РПЛ»

Итальянский журналист Массимилиано Мартини, который сотрудничает с изданием Corriere dello Sport, высказался о выступлениях грузинского полузащитника Хвича Кварацхелии за «Наполи».

«Кварацхелия - главное открытие сезона Серии А. Это бриллиант из РПЛ. Уверен, с ним «Наполи» может выиграть скудетто», - передает слова журналиста издание Sport24.

Хвича присоединился к неаполитанскому коллективу минувшим летом, заключив долгосрочное трудовое соглашение. В текущем сезоне 21-летний полузащитник отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами в 15 встречах.