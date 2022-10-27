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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» – первая за 18 лет итальянская команда с 5 победами в 5 матчах группы Лиги чемпионов

27 Октября 2022 • 01:43 Комментировать
Наполи
3:0
Рейнджерс
окончен

Коллективу Лучано Спаллетти удалось то, чего очень долго не могли сделать представители Серии А.

Неаполитанцы обыграли «Рейнджерс» (3:0) и набрали 15 из 15 возможных очков после пяти туров группового этапа Лиги чемпионов. Последней итальянской командой, достигшей таких показателей, был «Ювентус» образца сезона 2004/05, возглавляемый Фабио Капелло. Ещё один такой случай был зарегистрирован в сезоне 1992/93, когда всех на своём пути сокрушал «Милан», тренером которого был всё тот же Фабио Капелло.

В заключительном шестом туре групповой стадии «Наполи» сыграет в гостях с «Ливерпулем». Любой результат, кроме поражения с разницей в четыре или более голов, сохранит за итальянским коллективом первую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Ювентус Лучано Спаллетти Лига Чемпионов Наполи
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