В итальянской серии D президенту клуба «впаяли» штраф за оскорбления арбитра через систему динамиков стадиона

Курьезный случай произошел на днях в матче итальянской Серии D, которая в Италии считается высшей любительской, между командами «Вадо» из Савоны и «Лигорна» из Генуи. Дела хозяев поля пошли не лучшим образом, «Вадо» проигрывал со счетом 2:4, вдобавок, получил три удаления.

И после этого нервы президента «Вадо» сдали - он бросился к пульту управления системой громкоговорителей стадиона, решив использовать все свое красноречие для того, чтобы выразить все свои мысли об арбитре. Однако теперь, как сообщает fcinter1908.it, Франко Таработто светит неплохой дисциплинарный штраф в тысячи евро.