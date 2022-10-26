​Газидис: «Уверен, что через 10 лет итальянский футбол будет процветать»

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис высказался на тему будущего итальянского футбола.

«Италия – спящий гигант. Футбольные клубы здесь велики из-за истории и культуры, которую они представляют. Итальянский футбол пережил трудные времена, но я абсолютно уверен, что через 10 лет он будет процветать. Команды будут играть на современных стадионах, показывать лучший стиль игры перед самыми страстными болельщиками», - сказал Газидис ESPN.

В настоящий момент ведущие позиции в Европе занимает чемпионат Англии. Об этом наглядно говорят заработки клубов местной Премьер-лиги.