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Чемпионат Италии. Серия А

​Газидис: «Уверен, что через 10 лет итальянский футбол будет процветать»

26 Октября 2022 • 20:21 Комментировать

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис высказался на тему будущего итальянского футбола.

«Италия – спящий гигант. Футбольные клубы здесь велики из-за истории и культуры, которую они представляют. Итальянский футбол пережил трудные времена, но я абсолютно уверен, что через 10 лет он будет процветать. Команды будут играть на современных стадионах, показывать лучший стиль игры перед самыми страстными болельщиками», - сказал Газидис ESPN.

В настоящий момент ведущие позиции в Европе занимает чемпионат Англии. Об этом наглядно говорят заработки клубов местной Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Иван Газидис
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