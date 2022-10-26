Влахович и Сандро избежали травм

Нападающий Душан Влахович и защитник Алекс Сандро испытали дискомфорт по ходу вторничного матча Лиги чемпионов против «Бенфики». В среду оба футболиста прошли обследование и услышали от медиков хорошие новости. Ни у Влаховича, ни у Сандро нет серьёзных проблем. Ожидается, что оба футболиста смогут сыграть против «Лечче» на выходных в чемпионате Италии. Об этом рассказывает Sky Sport Italia.

Напомним, что «Ювентус» проиграл в гостях у «Бенфики» со счётом 3:4. После этого результата команда Массимилиано Аллегри больше не имеет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Это серьёзный удар для «старой синьоры».