​Де Рон рискует пропустить чемпионат мира

«Аталанта» рассказала о состоянии полузащитника команды Мартена де Рона. В результате обследования у 31-летнего футболиста выявили повреждение бицепса бедра. Сроки восстановления де Рона не называются, но учитывая близость старта чемпионата мира, полузащитник рискует пропустить турнир в Катаре.

Отметим, что Мартен де Рон попал в расширенный список игроков сборной Голландии, который выбрал главный тренер команды Луи ван Галь.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. Сборная Голландии на групповой стадии сыграет с командами Сенегала, Эквадора и Катара.