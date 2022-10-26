Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет продлить контракт английского таланта

26 Октября 2022 • 19:38 Комментировать
Лечче
...
Ювентус
1 5.10 X 3.50 2 1.75
29.10 19:00

Руководство «Ювентуса» планирует продлить контракт одного из своих молодых талантов.

Речь идёт о Самуэле Илинге, впечатлившем во вчерашней встрече Лиги чемпионов против «Бенфики». По информации Football Italia, клуб уже работает над пролонгированием соглашения с воспитанником академии «Челси» и оптимистично смотрит на его перспективы.

Напомним, что Илинг выходил на замену в последних двух встречах «бьянконери», отдав результативную передачу в матче с «Бенфикой», закончившемся поражением со счётом 3:4. За итальянский гранд англичанин выступает с сезона 2020/2021, пройдя молодёжные составы в возрастах до 19 и 23 лет.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Самуэль Илинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
20:21 · Италия. Серия А
​Газидис: «Уверен, что через 10 лет итальянский футбол будет процветать»
20:06 · Италия. Серия А
Влахович и Сандро избежали травм
19:39 · Италия. Серия А
​Де Рон рискует пропустить чемпионат мира
19:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет продлить контракт английского таланта
18:42 · Италия. Серия А
​Сарри: «Было бы безумием ехать тренироваться в Аргентину»
18:34 · Италия. Серия А
​Сарри постарался вернуть свою команду с небес на землю
18:18 · Италия. Серия А
​Газидис наверняка покинет «Милан»
17:50 · Италия. Серия А
​Роналду получил 20 млн евро «в конверте» от «Ювентуса» слухи
17:21 · Италия. Серия А
​У «ПСЖ» наивысшие шансы подписать лидера «Лацио» слухи
16:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Бистровича сообщил, что игрок хочет вернуться в ЦСКА
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать Тонали
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может заменить Осимхена на Роналду 2
12:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» усилится испанским футболистом
12:06 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА летом отказался продавать Дивеева в «Салернитану»
11:55 · Италия. Серия А
Саньоль — о Хвиче: «Мне говорили, что он всего лишь грузин, это не так гламурно, как бразильцы»
Все новости
Рекомендуем