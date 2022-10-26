«Ювентус» хочет продлить контракт английского таланта

Руководство «Ювентуса» планирует продлить контракт одного из своих молодых талантов.

Речь идёт о Самуэле Илинге, впечатлившем во вчерашней встрече Лиги чемпионов против «Бенфики». По информации Football Italia, клуб уже работает над пролонгированием соглашения с воспитанником академии «Челси» и оптимистично смотрит на его перспективы.

Напомним, что Илинг выходил на замену в последних двух встречах «бьянконери», отдав результативную передачу в матче с «Бенфикой», закончившемся поражением со счётом 3:4. За итальянский гранд англичанин выступает с сезона 2020/2021, пройдя молодёжные составы в возрастах до 19 и 23 лет.

