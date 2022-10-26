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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри: «Было бы безумием ехать тренироваться в Аргентину»

26 Октября 2022 • 18:42 Комментировать

В средине ноября клубный футбол в высших дивизионах Европы уйдёт на паузу, связанную с чемпионатом мира в Катаре. Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о планах команды на период мундиаля.

«Нам нужно куда-то поехать. Надеюсь, не в Аргентину, потому что это было бы безумием. В январе мы будем проводить матчи при температуре в 5-6 градусов. Нельзя тренироваться перед ними под палящим солнцем при температуре в 30 градусов с переездами по 15 часов», - сказал Сарри на пресс-конференции в среду.

На текущий момент «Лацио» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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