​Сарри: «Было бы безумием ехать тренироваться в Аргентину»

В средине ноября клубный футбол в высших дивизионах Европы уйдёт на паузу, связанную с чемпионатом мира в Катаре. Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о планах команды на период мундиаля.

«Нам нужно куда-то поехать. Надеюсь, не в Аргентину, потому что это было бы безумием. В январе мы будем проводить матчи при температуре в 5-6 градусов. Нельзя тренироваться перед ними под палящим солнцем при температуре в 30 градусов с переездами по 15 часов», - сказал Сарри на пресс-конференции в среду.

На текущий момент «Лацио» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.