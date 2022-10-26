На выходных «Лацио» добился гостевой победы над «Аталантой» со счётом 2:0, чего многие не ожидали. Главный тренер римлян Маурицио Сарри постарался вернуть свою команду с небес на землю, преуменьшив значение набора трёх очков в Бергамо.

«Я не придаю большого значения победе в Бергамо. Всё-таки там был элемент случайности. Нам противостояла сильная команда, которую мы побаивались, и стадион был полон – было легко выложиться на полную.

Мы сделаем настоящий шаг вперёд, когда сыграем так же на почти пустом стадионе против команды, которая уже почти вылетела», - сказал Сарри в среду в ходе пресс-конференции.