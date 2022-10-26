​Газидис наверняка покинет «Милан»

Иван Газидис, вероятно, покинет должность генерального директора «Милана» в конце года. Как сообщает итальянский Sky, на состоявшемся собрании акционеров участники долго аплодировали Газидису. Складывается ощущение, что функционер действительно не станет продлевать трудовой договор с «россонери».

Президент «Милана» Паоло Скарони не стал давать чёткого ответа на вопрос, останется ли в клубе Иван Газидис.

«Мы оставляем решение за Иваном. Я могу лишь поблагодарить его за то, что он сделал для «Милана». Легко быть президентом клуба, когда у тебя такой генеральный директор, как Газидис», - сказал Скарони.

Иван Газидис был назначен генеральным директором «Милана» в декабре 2018 года.