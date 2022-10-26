Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Роналду получил 20 млн евро «в конверте» от «Ювентуса» слухи

26 Октября 2022 • 17:50 Комментировать

В отношении «Ювентуса» идёт следствие. Клуб обвиняют в фальсификации своих финансовых ведомостей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что звёздный Криштиану Роналду, выступавший за «Ювентус» в 2018-2021 годах, отказался сотрудничать со следствием. Португалец не стал раскрывать информацию о своих доходах.

Между тем, как сообщает La Gazzetta dello Sport, Криштиану Роналду в своё время получил от «Ювентуса» 20 миллионов евро. Это были так называемые «деньги в конверте» - туринский клуб не включил платёж в свою отчётность.

Напомним, что в настоящий момент Криштиану Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
17:50 · Италия. Серия А
​Роналду получил 20 млн евро «в конверте» от «Ювентуса» слухи
17:21 · Италия. Серия А
​У «ПСЖ» наивысшие шансы подписать лидера «Лацио» слухи
16:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Бистровича сообщил, что игрок хочет вернуться в ЦСКА
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать Тонали
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может заменить Осимхена на Роналду 2
12:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» усилится испанским футболистом
12:06 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА летом отказался продавать Дивеева в «Салернитану»
11:55 · Италия. Серия А
Саньоль — о Хвиче: «Мне говорили, что он всего лишь грузин, это не так гламурно, как бразильцы»
11:28 · Италия. Серия А
Рабио не хочет оставаться в «Ювентусе»
10:19 · Италия. Серия А
Фанаты «Ювентуса» требуют отставки Аллегри 1
09:51 · Италия. Серия А
Неймар пропустит матч с «Ювентусом»
07:33 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Чалову нечего делать в Серии Б»
01:52 · Италия. Серия А
Ди Мария: «Моя заветная мечта – вернуться в «Росарио Сентраль»
00:00 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне также надеется стать тренером
25 Октября
23:32 · Италия. Серия А
В Генуе угощают равиоли в цветах «Сампдории» в честь первой победы в сезоне
Все новости
Рекомендуем