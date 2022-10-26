В отношении «Ювентуса» идёт следствие. Клуб обвиняют в фальсификации своих финансовых ведомостей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что звёздный Криштиану Роналду, выступавший за «Ювентус» в 2018-2021 годах, отказался сотрудничать со следствием. Португалец не стал раскрывать информацию о своих доходах.

Между тем, как сообщает La Gazzetta dello Sport, Криштиану Роналду в своё время получил от «Ювентуса» 20 миллионов евро. Это были так называемые «деньги в конверте» - туринский клуб не включил платёж в свою отчётность.

Напомним, что в настоящий момент Криштиану Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед».