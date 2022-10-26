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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» усилится испанским футболистом

26 Октября 2022 • 12:51 Комментировать

Фланговый защитник Алехандро Гримальдо, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», продолжит карьеру в итальянском чемпионате.

Согласно сообщениям журналистов портала Todofichajes, новым местом работы 27-летнего испанца станет туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассчитывает закрыть сделку в январское трансферное окно. Рыночная стоимость Алехандро оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гримальдо принял участие в девяти поединках чемпионата Португалии, в которых сделал две результативные передачи и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Алехандро Гримальдо
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