«Ювентус» усилится испанским футболистом

Фланговый защитник Алехандро Гримальдо, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», продолжит карьеру в итальянском чемпионате.

Согласно сообщениям журналистов портала Todofichajes, новым местом работы 27-летнего испанца станет туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассчитывает закрыть сделку в январское трансферное окно. Рыночная стоимость Алехандро оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гримальдо принял участие в девяти поединках чемпионата Португалии, в которых сделал две результативные передачи и получил три желтые карточки.