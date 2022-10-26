Рабио не хочет оставаться в «Ювентусе»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио не намерен подписывать новое трудовое соглашение с туринским «Ювентусом». Как информирует La Gazzetta dello Sport, итальянский гранд сделал предложение игроку, на что получил отказ.

Действующее трудовое соглашение 27-летнего футболиста со «старой синьорой» рассчитано до окончания нынешнего сезона. Ранее сообщалось об интересе к Адриену со стороны лондонского «Челси» и каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне Рабио принял участие в десяти поединках за туринскую команду, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.