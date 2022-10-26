Фанаты «Ювентуса» требуют отставки Аллегри

Фанаты туринского «Ювентуса» недовольны работой главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Как сообщает Corriere dello Sport, болельщики «старой синьоры» требуют отставки специалиста. Поклонники команды запустили в социальных сетях хештег #AllegriOut.

Последней каплей терпения стало вчерашнее поражение от лиссабонской «Бенфики» (3:4), после которого итальянский гранд лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. После пяти туров «Юве» с тремя баллами занимает последнее место в группе.

В Серии А дела у «старой синьоры» тоже складываются не лучшим образом. По итогам 11 туров команда идет лишь на восьмой позиции.