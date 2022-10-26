Ди Мария: «Моя заветная мечта – вернуться в «Росарио Сентраль»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария рассказал о своих планах на будущее.

«Моя заветная мечта – вернуться в «Росарио Сентраль». Я давно на это надеялся, это нелегко, но я бы с удовольствием это сделал», - сказал футболист официальному каналу КОНМЕБОЛ.

Игрок отметил, что многие игроки родом из его страны, Аргентины, хотели бы продолжить проявлять себя в ведущих европейских клубах, однако лично он мечтает о возвращении в родной клуб.

Ди Мария является олимпийским чемпионов 2008 года, серебряным призёром чемпионата мира 2014 года, а также обладателем кубка Америки 2021 года.