Влахович: «Мне очень помогли ветераны «Ювентуса»

Сербский нападающий Душан Влахович стал самым громким трансфером зимней кампании 2022 года во всей Европе, но пока что авансов в полной мере он не оправдывает - во многом из-за результатов самой команды, игра которой далека от идеала. Влахович рассказал о своей интеграции в «Ювентус» в начале года, а также выразил уверенность в том, что для туринского клуба еще не все потеряно в смысле чемпионата.

- С первого же дня я чувствую себя отлично интегрированным в команду, мне помогали все, и руководство, и коллеги, а отдельно хотел бы поблагодарить ветеранов «Ювентуса». Со временем я подружился со многими коллегами по команде. В этом сезоне впереди еще много матчей, посмотрим, рано опускать руки, - цитирует Влаховича TNT Brasil.