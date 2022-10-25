Влахович: «Конечно, год мог сложиться и получше»

Сербский нападающий Душан Влахович стал самым громким трансфером зимней кампании 2022 года во всей Европе, но пока что авансов в полной мере он не оправдывает - во многом из-за результатов самой команды, игра которой далека от идеала. Влахович согласен с тем, что 2022 год сложился для него не идеальным образом.

- 2022 год мог пройти лучше как в смысле командных выступлений, так и в смысле личного. Я всегда хочу большего, хочу роста. Всегда хочу завтра быть еще чуть сильнее, чем сегодня. Что можно было сделать иначе? Не могу ответить четко, просто, наверное, можно было выступать лучше во всем, - считает Влахович, слова которого цитирует TNT Brasil.