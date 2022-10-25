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Чемпионат Италии. Серия А

​Директор «Ромы»: «Для нас было большим достижением убедить Моуринью»

25 Октября 2022 • 19:25 Комментировать

Директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о Жозе Моуринью, работающем у руля команды уже второй сезон.

«Для клуба было большим достижением убедить Моуринью. Я и владелец клуба усердно работали, пытаясь убедить Жозе в том, что это правильный проект для него.

Моуринью полностью принял ценности клуба и города. Когда тренер достигает такого уровня эмпатии к городу и фанатам, это означает, что вы проделали хорошую работу», - сказал Пинту Mirror.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Жозе Моуринью «Роме» удалось завоевать трофей Лиги конференций.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Тьягу Пинту
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