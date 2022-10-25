​Директор «Ромы»: «Для нас было большим достижением убедить Моуринью»

Директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о Жозе Моуринью, работающем у руля команды уже второй сезон.

«Для клуба было большим достижением убедить Моуринью. Я и владелец клуба усердно работали, пытаясь убедить Жозе в том, что это правильный проект для него.

Моуринью полностью принял ценности клуба и города. Когда тренер достигает такого уровня эмпатии к городу и фанатам, это означает, что вы проделали хорошую работу», - сказал Пинту Mirror.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Жозе Моуринью «Роме» удалось завоевать трофей Лиги конференций.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.