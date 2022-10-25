Журналист: «В «Фиорентине» Кокорин не показал уровня игры аутсайдера Серии А»

Журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини высказался об уровне бывшего футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина.

«За все время, что Кокорин был в «Фиорентине», он никогда не показал и уровня игры аутсайдера Серии А. Считаю, во Флоренции и в Италии ему больше нечего делать — нет места. Пусть остается доигрывать на Кипре», — заявил журналист в интервью Sport24.

Напомним, что в составе «фиалок» Кокорин не отметился ни одним результативным действием в 11 матчах за полтора года в Серии А. Сейчас скандальный нападающий выступает за кипрский «Арис», где за шесть игр забил три мяча.

