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Чемпионат Италии. Серия А

Журналист: «В «Фиорентине» Кокорин не показал уровня игры аутсайдера Серии А»

25 Октября 2022 • 12:50 Комментировать
Специя
...
Фиорентина
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30.10 17:00

Журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини высказался об уровне бывшего футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина.

«За все время, что Кокорин был в «Фиорентине», он никогда не показал и уровня игры аутсайдера Серии А. Считаю, во Флоренции и в Италии ему больше нечего делать — нет места. Пусть остается доигрывать на Кипре», — заявил журналист в интервью Sport24.

Напомним, что в составе «фиалок» Кокорин не отметился ни одним результативным действием в 11 матчах за полтора года в Серии А. Сейчас скандальный нападающий выступает за кипрский «Арис», где за шесть игр забил три мяча.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Массимилиано Мартини
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