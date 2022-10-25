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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» нацелился на футболиста «Милана» с ценником 50 миллионов евро

25 Октября 2022 • 12:03 Комментировать

Мадридский «Реал» нашел усиление для оборонительной линии команды в итальянской Серии А. По сообщениям Calciomercato, в поле зрения «королевского» клуба попал защитник «Милана» Фикайо Томори. При этом «россонери» не планируют расставаться с игроком и готовы предложить ему новый контракт.

Томори провел в нынешнем сезоне чемпионата Италии 11 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Фикайо выступает за миланский коллектив с июля 2021 года. Действующее трудовое соглашение защитника рассчитано до окончания сезона-2026/2027. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Фикайо Томори
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