«Ювентус» продлит контракт с Бонуччи

Туринский «Ювентус» и центральный защитник Леонардо Бонуччи обсуждают новый трудовой договор, рапортует в социальных сетях инсайдер Экрем Конур.

По сведениям журналиста, руководство «старой синьоры» собирается предложить 35-летнему футболисту контракт, который будет рассчитан до середины 2025 года. Срок действующего соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне опытный защитник сыграл за «бьянконери» семь матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом.

После 11 туров Серии А «Ювентус» с 19 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице.