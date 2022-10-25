Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Зидан анонсировал своё возвращение к тренерской работе

25 Октября 2022 • 01:31 Комментировать

Наставник Зинедин Зидан заявил, что уже в скором времени вновь будет тренировать.

50-летний специалист остаётся без работы с лета 2021 года – тогда он покинул мадридский «Реал», завершив свой второй заход в клуб. В июне слухи активно связывали Зидана с работой в «Пари Сен-Жермен», однако руководство парижан предпочло кандидатуру Кристофа Галтье.

«Я скоро вернусь. Подождите, осталось совсем немного, уже очень скоро. Я крайне близок к тому, чтобы снова тренировать», – цитирует Зидана авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на RMC Sport.

Напомним, что недавно итальянские источники сообщили об интересе к французу со стороны «Ювентуса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кремонезе Кремонезе
Сампдория Сампдория
0
1
2.25 3.30 3.30
Видео
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Верона Верона
2
1
2.05 3.55 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Октября
00:58 · Италия. Серия А
Боккетти: «Я верю в ребят, которые отдали всё, что у них было»
24 Октября
23:42 · Италия. Серия А
«Верона» проиграла шестой матч подряд
21:33 · Италия. Серия А
«Сампдория» выиграла спор главных аутсайдеров
20:59 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев — о возможном переходе Чалова в «Венецию»: Сомневаюсь в реальности такого трансфера
20:46 · Россия. Премьер-лига
Соломатин считает, что Чалову не стоит переходить в «Венецию»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Чалову не нужно переходить в «Венецию»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: Чалову не стоит переходить в «Венецию» 2
18:51 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» получил все деньги от «Аталанты» за трансфер Миранчука
18:39 · Италия. Серия А
Форвард «Интера» Мартинес: Мы не думаем о чемпионстве
15:22 · Италия. Серия А
​Тонали высказался о цели «Милана»
14:57 · Италия. Серия А
Отец Кварацхелии высказался о новом контракте футболиста с «Наполи» 3
13:51 · Италия. Серия А
​Меньян не теряет надежды поехать на чемпионат мира
13:47 · Италия. Серия А
​Погба думал о завершении карьеры
13:33 · Италия. Серия А
​Бобан: «После Пирло в Италии не было больших талантов»
13:28 · Италия. Серия А
​Бобан считает, что «Милану» нужны инвестиции
Все новости
Рекомендуем