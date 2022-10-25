Зидан анонсировал своё возвращение к тренерской работе

Наставник Зинедин Зидан заявил, что уже в скором времени вновь будет тренировать.

50-летний специалист остаётся без работы с лета 2021 года – тогда он покинул мадридский «Реал», завершив свой второй заход в клуб. В июне слухи активно связывали Зидана с работой в «Пари Сен-Жермен», однако руководство парижан предпочло кандидатуру Кристофа Галтье.

«Я скоро вернусь. Подождите, осталось совсем немного, уже очень скоро. Я крайне близок к тому, чтобы снова тренировать», – цитирует Зидана авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на RMC Sport.

Напомним, что недавно итальянские источники сообщили об интересе к французу со стороны «Ювентуса».