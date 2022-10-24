​Тонали высказался о цели «Милана»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали высказался насчёт цели команды в сезоне 2022/2023. Стоит напомнить, что в прошлом сезоне «россонери» впервые за 11 лет завоевали титул чемпиона Италии.

«Наша следующая цель – подтвердить свой успех прошлого сезона, а это самое сложное. Мы все должны оставаться сосредоточенными», - сказал Тонали в интервью Icon.

Также Тонали высказался о секрете своих личных успехов в последние несколько лет.

«Секрет в том, что я сфокусирован», - сказал полузащитник «Милана».

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Наполи» команда Стефано Пиоли отстаёт на три очка.