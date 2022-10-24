​Меньян не теряет надежды поехать на чемпионат мира

Голкипер «Милана» Майк Меньян недавно угодил в лазарет. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли предполагал, что французский футболист не сыграет в 2022 году и пропустит чемпионат мира, но у самого Меньяна, похоже, имеется иное мнение на этот счёт.

По данным L’Equipe, Майк Меньян отказывается терять надежду и отчаянно хочет оказаться в лагере сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Отмечается, что Меньян решил пройти курс лечения под руководством медицинского штаба сборной. В начале этой недели вратарь должен прибыть в «Клерфонтен».

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября.