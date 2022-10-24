Полузащитник Поль Погба думал о завершении карьеры из-за предполагаемого шантажа со стороны своего брата и ещё ряда лиц. В настоящий момент идёт расследование.

«Поль сказал мне: «Я не хочу больше играть в футбол, я хочу исчезнуть». Он плакал, а я призывал его успокоиться. Он боялся за своих детей, свою жену, своих близких», - рассказал друг Погба по имени Бубакар. Его слова приводит Get French Football News со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Напомним, что в летнее трансферное окно Поль Погба вернулся в «Ювентус». Из-за травмы француз в нынешнем сезоне ещё не выходил на футбольное поле. Впрочем, Погба уже начал тренироваться.