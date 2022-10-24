​Бобан: «После Пирло в Италии не было больших талантов»

Экс-футболист «Милана» Звонимир Бобан считает, что в Италии существуют проблемы с воспитанием футболистов.

«После Андреа Пирло в Италии не было больших талантов. За двадцать лет молодёжная система в стране была убита.

Италии понадобится 10-15 лет, чтобы вернуться на вершину и приблизиться к уровню Англии. Эти годы нужно потратить на усердную и эффективную работу, в том числе по восстановлению стадионов», - поделился своим мнением Бобан в интервью для Rai Radio.

Стоит напомнить, что в прошлом году сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.