​Бобан считает, что «Милану» нужны инвестиции

Бывший игрок и директор «Милана» Звонимир Бобан ответил на вопрос о том, может ли клуб оставаться на высоком уровне после первого за 11 лет титула чемпиона Италии.

«В «Милане» есть футболисты, достойные того, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов. Но есть и позиции, которые нужно усиливать. Всё зависит от амбиций клуба, от того, сколько они готовы инвестировать. Им нужно мыслить масштабно, иначе «Милану» будет трудно вернуть былую славу», - рассказал Бобан Radio Rai.

Во вторник, 25 октября, «Милан» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Матч стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.