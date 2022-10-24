Асенсио решил, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник Марко Асенсио не станет продлевать трудовое соглашение с мадридским «Реалом». Футболиста не устраивает роль резервиста, и он хочет сменить клубную прописку.

По сообщениям журналистов Todofichajes, у 26-летнего игрока есть несколько вариантов. Интерес к Марко проявляют каталонская «Барселона», туринский «Ювентус» и «Милан». Сам футболист больше склоняется к переезду в итальянский чемпионат. Агент Жорже Мендеш уже начал работу по трудоустройству своего клиента.

Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. Его трудовой договор со «сливочными» истекает по завершении нынешнего сезона.