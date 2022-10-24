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Чемпионат Италии. Серия А

Милик рассказал, кто в Лиге 1 впечатлил его больше всех

24 Октября 2022 • 03:43 Комментировать
Ювентус
...
ПСЖ
02.11 23:00

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик, арендованный у «Марселя» с правом выкупа, назвал самых неуступчивых оппонентов в чемпионате Франции.

28-летний поляк отыграл за «Марсель» 55 матчей в период с 2021 по 2022 год, поразив чужие ворота 30 раз.

«Я бы сказал, что это Маркиньос, Кимпембе и Серхио Рамос – все трое очень сильны, против этого трио крайне трудно играть», – выделил Милик защитников «ПСЖ» в интервью изданию L'Equipe.

2 ноября «Ювентус» примет на своём поле «ПСЖ» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. На данный момент парижане опережают туринцев на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель ПСЖ Серхио Рамос Маркиньос Аркадиуш Милик Преснел Кимпембе
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ЮВЕНТУС ПСЖ
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