Ассист Миранчука помог «Торино» прервать серию без побед

В 11-м туре Серии А один из лидеров турнира, «Удинезе», играл против «Торино», попавшего в черную полосу. Матч получился равным, в первом тайме команды обменялись голами. С передачи Алексея Миранчука забил Ола Эйна, на что соперник ответил ударом Херарда Делофеу. Пьетро Пеллегри вырвал для гостей победу, отличившись на 69-й минуте. «Торино» с 14 очками вышел на девятое место, его соперник (21) - пятый.
Протокол игры
|14'Эйна Ола (0:1)
|(1:1) Делофеу Херард26'
|69'Пеллегри Пьетро (1:2)
Сильвестри Марко•Перес Неуэн81' (Эхизибуэ Кингсли (81') •Бийол Яка• 85'Эбосс Энцо•Перейра Роберто•Удоги Дестини•Самарджич Лазар65' (Ловрич Санди (65') •Уолас Соуза81' (Несторовски Илья (81') •Макенго Жан-Виктор66' (Арслан Толгай-Али (66') •Саксесс Исаак 32'65' (Гомеш Бету (65') •Делофеу Херард 71'
Милинкович-Савич Ваня• 71'Зима Давид•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Эйна Ола• 68'Лазаро Валентино 34'61' (Радоньич Неманья (61') •Лукич Саша•Риччи Самуэле66' (Линетти Кароль (66') • 86'Миранчук Алексей61' (Войвода Мергим (61') •Влашич Никола•Пеллегри Пьетро
23 октября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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