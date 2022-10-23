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Чемпионат Италии. Серия А

Ассист Миранчука помог «Торино» прервать серию без побед

23 Октября 2022 • 15:26 Комментировать
Удинезе
1:2
Торино
окончен

В 11-м туре Серии А один из лидеров турнира, «Удинезе», играл против «Торино», попавшего в черную полосу. Матч получился равным, в первом тайме команды обменялись голами. С передачи Алексея Миранчука забил Ола Эйна, на что соперник ответил ударом Херарда Делофеу.  Пьетро Пеллегри вырвал для гостей победу, отличившись на 69-й минуте. «Торино» с 14 очками вышел на девятое место, его соперник (21) - пятый.

Протокол игры  
Удинезе1:2Торино
  14'Эйна Ола (0:1)
(1:1) Делофеу Херард26'  
  69'Пеллегри Пьетро (1:2)
Сильвестри МаркоПерес Неуэн 81' (Эхизибуэ Кингсли ( 81') Бийол Яка  85'Эбосс ЭнцоПерейра РобертоУдоги ДестиниСамарджич Лазар 65' (Ловрич Санди ( 65') Уолас Соуза 81' (Несторовски Илья ( 81') Макенго Жан-Виктор 66' (Арслан Толгай-Али ( 66') Саксесс Исаак  32' 65' (Гомеш Бету ( 65') Делофеу Херард  71'
Запасные: Яяло МатоПаделли ДаниэлеБута ЛеонардуНюйтинк БрэмПьяна ЭдоардоАбанква ДжеймсЭбоселе Фести
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня  71'Зима ДавидШуурс ПеррБуонджорно АлессандроЭйна Ола  68'Лазаро Валентино  34' 61' (Радоньич Неманья ( 61') Лукич СашаРиччи Самуэле 66' (Линетти Кароль ( 66'  86') Миранчук Алексей 61' (Войвода Мергим ( 61') Влашич НиколаПеллегри Пьетро
Запасные: Илкхан ЭмирханСек ДембаРодригес РикардоГарбетт МэттьюДжемелло ЛукаДжиджи КоффиФиоренца МаттеоСанабрия АнтониоАдопо НдариКарамо ЯннСинго Вилфред
23 октября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

Видео

1:2. Гол Пьетро Пеллегри (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Пьетро Пеллегри (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Херарда Деулофеу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Херарда Деулофеу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Олы Эйны (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Олы Эйны (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Торино Алексей Миранчук
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Болонья Болонья
Лечче Лечче
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2.30 3.35 3.25
Видео
23.10.22 в 19:00
Аталанта Аталанта
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