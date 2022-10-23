Ассист Миранчука помог «Торино» прервать серию без побед

В 11-м туре Серии А один из лидеров турнира, «Удинезе», играл против «Торино», попавшего в черную полосу. Матч получился равным, в первом тайме команды обменялись голами. С передачи Алексея Миранчука забил Ола Эйна, на что соперник ответил ударом Херарда Делофеу. Пьетро Пеллегри вырвал для гостей победу, отличившись на 69-й минуте. «Торино» с 14 очками вышел на девятое место, его соперник (21) - пятый.

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