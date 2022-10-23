«Ювентус» готов пожертвовать Уэстоном Маккенни. Туринский клуб планирует продать американского полузащитника, чтобы профинансировать полноценный трансфер и контракт с Леандро Паредесом. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент Леандро Паредес выступает за «Ювентус» на правах аренды. При этом туринцы будут обязаны выкупить аргентинца у «ПСЖ» при определённых условиях.

Что касается Уэстона Маккенни, то он защищает цвета «старой синьоры» с осени 2020 года. В нынешнем сезоне американец провёл за «Ювентус» 14 матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас.