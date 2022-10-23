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Чемпионат Италии. Серия А

Альберто может сменить «Лацио» на клуб Ла Лиги

23 Октября 2022 • 12:36 Комментировать

Центральный полузащитник Луис Альберто, который недоволен своим положением в римском «Лацио», может вернуться на родину, где заинтересованность в его услугах проявляет «Севилья».

Согласно данным журналистов Todofichajes, андалусийцы планируют осуществить сделку по переходу 30-летнего хавбека в зимнее трансферное окно. Трансфер Альберто обойдется испанскому клубу примерно в 22 миллиона евро.

Стоит отметить, что Луис является воспитанником футбольной академии «Севильи». За «Лацио» он выступает с 2016 года.

В сезоне-2022/2023 хавбек сыграл десять поединков в чемпионате Италии, отметившись тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Севилья Луис Альберто
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