Альберто может сменить «Лацио» на клуб Ла Лиги

Центральный полузащитник Луис Альберто, который недоволен своим положением в римском «Лацио», может вернуться на родину, где заинтересованность в его услугах проявляет «Севилья».

Согласно данным журналистов Todofichajes, андалусийцы планируют осуществить сделку по переходу 30-летнего хавбека в зимнее трансферное окно. Трансфер Альберто обойдется испанскому клубу примерно в 22 миллиона евро.

Стоит отметить, что Луис является воспитанником футбольной академии «Севильи». За «Лацио» он выступает с 2016 года.

В сезоне-2022/2023 хавбек сыграл десять поединков в чемпионате Италии, отметившись тремя забитыми мячами.