«Барселона» и «Атлетико» нашли усиление в «Ювентусе»

27-летний французский полузащитник Адриен Рабио, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может перебраться на Пиренеи. Сразу два испанских топ-клуба проявляют интерес к хавбеку «старой синьоры»

По сообщениям Todofichajes, в борьбе за игрока сойдутся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Клубы могут заполучить Рабио бесплатно, поскольку его контракт с туринцами истекает летом следующего года.

За итальянский коллектив Адриен выступает с июля 2019 года. В нынешнем сезоне Серии А полузащитник принял участие в семи поединках, в которых забил два гола и получил желтую карточку.