«Ювентус» сообщил о травме Паредеса

Новичок туринского «Ювентуса» Леандро Паредес получил травму. Как информирует «старая синьора», аргентинский футболист поведет в лазарете около двух недель.

По результатам медицинского обследования у полузащитника диагностировано повреждение подколенного сухожилия. При этом отмечается, что угрозы участию Леандро на чемпионате мира – 2022 нет.

Паредес перешел в туринский гранд из французского «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии аргентинец принял участие в семи поединках, не отметившись голевыми действиями.

Следующий матч «Юве» проведет в Лиге чемпионов против португальской «Бенфики».