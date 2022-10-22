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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» положил глаз на защитника «Интера»

22 Октября 2022 • 15:59 Комментировать

«Реал» ищет варианты по усилению и расширению состава на ближайшие трансферные окна. По данным Fichajes, мадридский клуб положил глаз на Алессандро Бастони, выступающего за «Интер».

Алессандро Бастони 23 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают центрального защитника в 60 миллионов евро.

Всего за «Интер» Алессандро Бастони провёл 130 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт три гола и десять результативных передач на партнёров.

В субботу вечером «Реал» в чемпионате Испании сыграет против «Севильи». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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