​«Реал» положил глаз на защитника «Интера»

«Реал» ищет варианты по усилению и расширению состава на ближайшие трансферные окна. По данным Fichajes, мадридский клуб положил глаз на Алессандро Бастони, выступающего за «Интер».

Алессандро Бастони 23 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают центрального защитника в 60 миллионов евро.

Всего за «Интер» Алессандро Бастони провёл 130 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт три гола и десять результативных передач на партнёров.

В субботу вечером «Реал» в чемпионате Испании сыграет против «Севильи». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.