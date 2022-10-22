​Каррера верит в то, что Кокорин ещё заиграет в Италии

Александр Кокорин провёл неудачные полтора года в Италии. Летом российский нападающий сменил «Фиорентину» на «Арис» - киприоты арендовали Кокорина на сезон 2022/2023. С тех пор форвард провёл шесть матчей, в которых забил три гола и отдал один результативный пас.

Известный тренер Массимо Каррера верит, что Александр Кокорин ещё заиграет в Италии.

«Продолжая так же успешно выступать за «Арис», Кокорин докажет «Фиорентине», что он сильный и талантливый футболист», - высказался Каррера, чьи слова на своих страницах sport24.

По мнению Карреры, в «Фиорентине» могут изменить своё мнение о Кокорине.

«Время на Кипре поможет Александру набрать хорошую форму и перезапустить карьеру в Италии», - сказал экс-тренер «Спартака».

Напомним, что в 2017 году Массимо Каррера приводил «Спартак» к титулу чемпиона России.