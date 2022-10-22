Кураньи не советует Кокорину возвращаться в «Фиорентину»

Известный в прошлом нападающий Кевин Кураньи рассказал, стоит ли российскому форварду Александру Кокорину возвращаться в итальянскую «Фиорентину».

«Стоит ли возвращаться в «Фиорентину»? Нет, ему не нужно этого делать. Думаю, «Арис» сделает все, чтобы удержать Александра», - передает слова Кураньи Sport24.

Кипрский клуб арендовал Кокорина у «Фиорентины» до завершения нынешнего сезона. На счету 31-летнего нападающего три забитых мяча и одна результативная передача в шести сыгранных матчах.

Срок действующего контракта Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.