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Чемпионат Италии. Серия А

Кураньи не советует Кокорину возвращаться в «Фиорентину»

22 Октября 2022 • 13:11 Комментировать

Известный в прошлом нападающий Кевин Кураньи рассказал, стоит ли российскому форварду Александру Кокорину возвращаться в итальянскую «Фиорентину».

«Стоит ли возвращаться в «Фиорентину»? Нет, ему не нужно этого делать. Думаю, «Арис» сделает все, чтобы удержать Александра», - передает слова Кураньи Sport24.

Кипрский клуб арендовал Кокорина у «Фиорентины» до завершения нынешнего сезона. На счету 31-летнего нападающего три забитых мяча и одна результативная передача в шести сыгранных матчах.

Срок действующего контракта Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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