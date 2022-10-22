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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» нашёл двух нападающих на замену Иммобиле

22 Октября 2022 • 11:22 Комментировать

Римский «Лацио» начал подыскивать замену своему ведущему нападающему Чиро Иммобиле, выбывшему на длительный срок из-за повреждения.

Согласно данным Corriere dello Sport, в поле зрения столичного клуба находятся два форварда, выступающих в испанском чемпионате. Речь идет о Рафе Мире («Севилья») и Лукасе Бойе («Эльче»).

Напомним, что из-за травмы Иммобиле выбыл до конца текущего года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел десять поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

По итогам десяти туров Серии А «Лацио» с 21 очком занимает пятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле Лукас Бойе Рафа Мир
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