«Лацио» нашёл двух нападающих на замену Иммобиле

Римский «Лацио» начал подыскивать замену своему ведущему нападающему Чиро Иммобиле, выбывшему на длительный срок из-за повреждения.

Согласно данным Corriere dello Sport, в поле зрения столичного клуба находятся два форварда, выступающих в испанском чемпионате. Речь идет о Рафе Мире («Севилья») и Лукасе Бойе («Эльче»).

Напомним, что из-за травмы Иммобиле выбыл до конца текущего года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел десять поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

По итогам десяти туров Серии А «Лацио» с 21 очком занимает пятое место в таблице.