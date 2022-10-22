«Милан» принял решение по будущему Пиоли

В «Милане» приняли решение относительно будущего главного тренера команды Стефано Пиоли. Как стало известно журналисту Николо Скире, руководство «россонери» собирается пролонгировать сотрудничество с 57-летним итальянским специалистом.

Согласно сведениям журналиста, Пиоли будет предложен контракт до середины 2024 года с возможностью пролонгации на один сезон. Стефано занимает пост главного тренера команды с 2019 года. Под его руководство миланцы стали обладателями скудетто в прошлом сезоне.

После десяти туров чемпионата Италии «россонери» набрали 23 балла и занимают третье место в турнирной таблице.