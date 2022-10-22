«Наполи» вознаградит Хвичу новым контрактом

Владельцы «Наполи» впечатлены игрой новичка команды Хвичи Кварацхелии на старте сезона и готовы вознаградить грузинского полузащитника деньгами. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Даниэле Лонго, стороны начали переговоры о новом контракте.

По условиям нового трудового соглашения, заработная плата 21-летнего исполнителя будет увеличена в два раза. Сам договор пролонгируют до лета 2028 года. Текущий контракт рассчитан до середины 2027 года.

Хвича пополнил ряды «Наполи» минувшим летом. В текущем сезоне он отметился семью голами и восемью ассистами в 14 встречах.