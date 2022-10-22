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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» вознаградит Хвичу новым контрактом

22 Октября 2022 • 07:11 Комментировать

Владельцы «Наполи» впечатлены игрой новичка команды Хвичи Кварацхелии на старте сезона и готовы вознаградить грузинского полузащитника деньгами. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Даниэле Лонго, стороны начали переговоры о новом контракте.

По условиям нового трудового соглашения, заработная плата 21-летнего исполнителя будет увеличена в два раза. Сам договор пролонгируют до лета 2028 года. Текущий контракт рассчитан до середины 2027 года.

Хвича пополнил ряды «Наполи» минувшим летом. В текущем сезоне он отметился семью голами и восемью ассистами в 14 встречах.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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