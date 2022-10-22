Бывший защитник туринского «Ювентуса» и итальянской сборной Никола Легротталье поделился своим мнением о ходе чемпионата Италии. Он затрудняется выделить фаворита нынешнего сезона, но уверен в том, что катарский чемпионат мира окажет большое влияние на вторую половину сезона. Напомним, что нынешним обладателем Скудетто является «Милан».

- Чемпионат этого года странноват, катарский Мундиаль разорвет его на две части, мне кажется, что о том, кто является реальным претендентом на Скудетто, можно будет говорить лишь к началу весны. «Ювентус» тоже еще вполне способен отыграться, - считает Летротталье, слова которого цитирует calcionapoli1926.it.