«Делай как я, делай как я» - Ибрагимовича приодел модный шведский бренд

Шведский нападающий Златан Ибрагимович по-прежнему залечивает травму, но это ничуть не мешает ему решать свои «деловые дела». Как сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, Ибрагимович заключил рекламный контракт со шведским брендом H&M Move и теперь будет рекламировать его продукцию - одежду.

- По мере взросления, меня часто критиковали, даже исключали из каких-то сообществ. Парням и девушкам, которые следили за моим становлением и профессиональным ростом, могу посоветовать приобрести такие же вещи, которые носят профессионалы, потому что возможность хорошо тренироваться изменила мою жизнь на все сто процентов, - таким слоганом «рекламный Златан» призывает соотечественников следовать его примеру.