Роберто Баджо оставил автограф... в автомобиле своего поклонника

Легендарный бывший нападающий итальянской сборной Роберто Баджо живет так, как и подобает человеку с буддистскими взглядами на жизнь - просто и спокойно, в провинции. Его случайно повстречал поклонник, передвигавшийся где-то по второстепенной дороге.

Сказать, что любитель футбола был удивлен - значит, ничего не сказать. Но упускать возможность взять автограф у великого игрока ему не хотелось, и он предложил Хвостику расписаться фломастером на... дверной карте своего Fiat Panda. Баджо с удовольствием выполнил просьбу своего фана и оставил свой росчерк.

Как мало надо человеку для счастья!