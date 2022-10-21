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Чемпионат Италии. Серия А

Роберто Баджо оставил автограф... в автомобиле своего поклонника

21 Октября 2022 • 21:39 Комментировать (1)

Легендарный бывший нападающий итальянской сборной Роберто Баджо живет так, как и подобает человеку с буддистскими взглядами на жизнь - просто и спокойно, в провинции. Его случайно повстречал поклонник, передвигавшийся где-то по второстепенной дороге.

Сказать, что любитель футбола был удивлен - значит, ничего не сказать. Но упускать возможность взять автограф у великого игрока ему не хотелось, и он предложил Хвостику расписаться фломастером на... дверной карте своего Fiat Panda. Баджо с удовольствием выполнил просьбу своего фана и оставил свой росчерк.

Как мало надо человеку для счастья!

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Роберто Баджо
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 22:02
Браво!!.. Мы прощаем , Роберто, тебе тот промах...👏👏👏👍..
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