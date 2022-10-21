Ибрагимович теребил за волосы игрока «Милана» на скамейке

Златан Ибрагимович в настоящий момент числится в лазарете «Милана». При этом швед находится рядом с командой и помогает Стефано Пиоли. В сети появилось видео, снятое во время недавнего матча «россонери» против «Ювентуса». Ибрагимович находился на скамейке позади нескольких запасных футболистов. Швед постоянно что-то выкрикивал, давая советы игрокам на поле. При этом игрокам запаса доставалось – одного Ибра регулярно теребил за волосы, а другому дал лёгкий подзатыльник. Вероятно, таковы методы Златана по воспитанию игроков.

Напомним, что «Милан» в том матче обыграл «Ювентус» со счётом 2:0.