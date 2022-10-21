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​Рибери объяснил решение завершить карьеру

21 Октября 2022 • 17:18 Комментировать (1)

В пятницу Франк Рибери объявил о завершении карьеры. 39-летний француз не выходил на поле с августа, когда он провёл два матча за «Салернитану».

«Несмотря на то, что в последние несколько месяцев я старался изо всех сил, боль в колене только усилилась. Врачи ясно сказали, что у меня нет другого выбора, кроме как прекратить играть. Поэтому я вынужден завершил свою профессиональную карьеру», - сказал Рибери на видео, которое он опубликовал в социальных сетях.

Франк Рибери поблагодарил всех своих партнёров и тренеров, а также болельщиков. Француз также дал понять, что может стать тренером.

«Это конец моей главы, как игрока, но не конец моей профессиональной истории. Можете быть уверены в этом», - сказал Рибери.

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Франк Рибери
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 17:26
Да, хороших дриблеров всегда больше всех били по ногам... Удачи, Франк... За твоей игрой было приятно наблюдать...👍👍👍
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