​Рибери объяснил решение завершить карьеру

В пятницу Франк Рибери объявил о завершении карьеры. 39-летний француз не выходил на поле с августа, когда он провёл два матча за «Салернитану».

«Несмотря на то, что в последние несколько месяцев я старался изо всех сил, боль в колене только усилилась. Врачи ясно сказали, что у меня нет другого выбора, кроме как прекратить играть. Поэтому я вынужден завершил свою профессиональную карьеру», - сказал Рибери на видео, которое он опубликовал в социальных сетях.

Франк Рибери поблагодарил всех своих партнёров и тренеров, а также болельщиков. Француз также дал понять, что может стать тренером.

«Это конец моей главы, как игрока, но не конец моей профессиональной истории. Можете быть уверены в этом», - сказал Рибери.