Бастони назвал ключевого тренера в своей карьере

Защитник «Интера» Алессандро Бастони ответил на вопрос, какой тренер оказал ключевое влияние на его карьеру и жизнь.

«Выбрать кого-то одного было бы неправильно. Каждый тренер оставил для меня что-то важное, что-то ценное, какой-то след. Если говорить о большой сцене, то основополагающим для меня был Джан Пьеро Гасперини. Ты всегда помнишь тренера, который позвал тебя в первую команду в 16 лет. Я тогда играл за «Аталанту», которая уже нацеливалась на Европу.

Нужно отдать должное Гасперини за его мужество при включении в состав такого молодого игрока. Возможно, он поверил в меня раньше, чем я сам», - слова Бастони приводит Football Italia.