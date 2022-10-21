​Рибери завершил карьеру

Известный французский футболист Франк Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Мяч остановился. Чувств внутри меня нет. Спасибо всем за это большое приключение», - написал Рибери в социальных сетях.

Последним клубом в карьере Франка Рибери стала итальянская «Салернитана». Из-за проблем со здоровьем в нынешнем сезоне 39-летний француз отыграл за команду всего лишь два матча в августе.

Франк Рибери известен главным образом по выступлениям за «Баварию». Отметим, что он провёл 81 матч в составе национальной сборной Франции. На счету Рибери 16 голов за «трёхцветных».