Раньери считает, что Бензема по делу выиграл «Золотой мяч»

Французский нападающий Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году, он опередил в голосовании сенегальского форварда Садио Мане. Выбор Бензема ободряет известный итальянский специалист Клаудио Раньери, который считает, что выступающий за мадридский «Реал» Бензема заслужил награду.

- Победа Бензема? Это правильно, он провел великолепный сезон. Он заслуживает свой успех, - цитирует Раньери ITASportPress.

Интересно, что в этом году чемпионат мира не повлияет на выбор обладателя «Золотого мяча», и это беспрецедентная ситуация - как правило, именно выступление на этом турнире обеспечивало игроку «Золотой мяч», яркий пример - забивший два гола в финале ЧМ-1998 Зинедин Зидан, который на клубном уровне в том году ничего особого не показал.