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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери считает, что Бензема по делу выиграл «Золотой мяч»

21 Октября 2022 • 14:35 Комментировать
Реал Мадрид
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Севилья
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22.10 22:00

Французский нападающий Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году, он опередил в голосовании сенегальского форварда Садио Мане. Выбор Бензема ободряет известный итальянский специалист Клаудио Раньери, который считает, что выступающий за мадридский «Реал» Бензема заслужил награду.

- Победа Бензема? Это правильно, он провел великолепный сезон. Он заслуживает свой успех, - цитирует Раньери ITASportPress.

Интересно, что в этом году чемпионат мира не повлияет на выбор обладателя «Золотого мяча», и это беспрецедентная ситуация - как правило, именно выступление на этом турнире обеспечивало игроку «Золотой мяч», яркий пример - забивший два гола в финале ЧМ-1998 Зинедин Зидан, который на клубном уровне в том году ничего особого не показал.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
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