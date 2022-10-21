Верховод поделился мыслями о том, почему «Сампдория» не может найти инвестора

Итальянская «Сампдория» находится в плачевном положении, клуб ищет нового владельца, таковой все не объявляется. Бывший футболист «Сампдории» Пьетро Верховод, корни которого тянутся в Луганскую область (отсюда и славянская фамилия), выступал за команду в начале 90-х годов прошлого века - в самое славное ее время, когда «Сампдория», в которой выступали также Роберто Манчини и Джанлука Виалли, стала чемпионом Италии. Он поделился своим мнением о ситуации.

- Инвестор, который мог бы инвестировать, просто ждет, когда упадет цена. И потому клуб сейчас не может никого найти. Виалли хотел приобрести клуб в свое время, но Ферреро захотел больше денег. А потом оказалось, что это было ошибкой, - цитирует Верховода ITASportPress.